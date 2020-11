Gli omaggi per Maradona all’esterno della sua abitazione a Napoli (LE FOTO)

Anche in via Scipione Capece, che negli anni napoletani è stata casa sua, le persone hanno voluto ricordarlo con foto, sciarpe e messaggi d’addio

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha segnato il cuore di tutti i napoletani, che da ieri si riversano nei luoghi che ne caratterizzano tuttora i suoi anni in azzurro. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare casa sua, in via Scipione Capece. Sciarpe, messaggi d’addio, foto: questo è il saluto di tante persone che hanno voluto omaggiarlo così.