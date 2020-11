Gazzetta: Udienza Juve-Napoli, c’è pessimismo sul ricorso

L’impressione è che Sandulli possa confermare quanto deciso dal giudice sportivo, proprio per questo De Laurentiis interverrà personalmente per difendersi

È prevista per oggi alle 15.30 l’udienza in videoconferenza per discutere il ricorso del Napoli dopo la decisione del giudice sportivo del 3-0 a tavolino per la mancata presenza per Juve-Napoli. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport le impressioni non sono delle migliori