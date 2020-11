Gazzetta: Rijeka-Napoli, Demme e Lobotka a centrocampo. Lozano, Mertens e Politano dietro Petagna

Zielinski ed Elmas subentreranno a gara in corso. In difesa Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Tra i pali Meret

Nel Napoli non ci sarà Victor Osimhen, contro il Rijeka, stasera, in Europa League. Il nigeriano è stato squalificato e questo impone a Gattuso delle scelte diverse in attacco.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Il Napoli comunque dovrebbe schierare Petagna centravanti, con Insigne che partirà dalla panchina. In mediana dovrebbe agire l’inedita coppia Demme-Lobotka, per dar respiro a Bakayoko e Fabian. Probabilmente in corsa vedremo in campo Zielinski ed Elmas che stanno ritrovando condizione dopo il Covid”.

In porta spazio a Meret. Davanti a lui, in difesa, ci saranno Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Dietro Petagna agiranno Lozano, Mertens e Politano.