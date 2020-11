Gazzetta: nessun rigore su Osimhen. Mariani non vede un mani di Manolas

Corretta dunque la direzione di Mariani anche se si perde un fallo di mani di Manolas che varrebbe l’espulsione per il greco

Sonore le proteste sollevate al termine di Napoli-Sassuolo, più dai commentatori tv che dal Napoli, sul presunto fallo da rigore ai danni di Osimhen. Lo stesso Gattuso ha preferito non parlarne ai microfoni di Sky nel post partita, convinto che sia la prestazione della sua squadra a fare la differenza e non un eventuale errore dell’arbitro. In ogni caso, secondo la Gazzetta dello Sport, Mariani ha valutato correttamente il contatto avvenuto tra Marlon e Osimhen

Il finale nervoso e falloso vede Mariani un po’ perdere la bussola. Non vedendo una trattenuta (però è fuori area) di Marlon su Osimhen che sarebbe lanciato a rete.

E sugli sviluppi della stessa azione l’arbitro sorvola anche su un mani di Manolas (varrebbe l’espulsione per il greco) e alla fine va in gol Lopez mentre agli azzurri sono saltati i nervi