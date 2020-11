Gazzetta: Napoli-Milan sarà la partita dei nemici-amici

La sfida di questa sera al San Paolo vedrà di fronte infatti Kessie contro Bakayoko e Gigio Donnarumma contro Lorenzo Insigne, ma anche Gattuso contro il suo passato

Napoli-Milan sarà una sfida di nemici-amici, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, a partire da Gattuso contro Gattuso. Infatti il tecnico del Napoli si troverà di fronte non solo la ex squadra che allenava, ma soprattutto quella in cui ha giocato per tutta la vita. Ma Napoli-Milan sarà anche la sfida di Kessie contro Bakayoko che proprio al San Paolo avevano debuttato fianco a fianco con Gattuso in panchina.

a Napoli si ritroveranno da rivali questa sera. Un incontro da pesi massimi che rischia di dare uno scossone niente male alla bilancia scudetto: la sfida dal sapore Anni 80 passerà anche dalle sportellate tra i due intoccabili della mediana.

Ma questa sera si ritroveranno contro anche Gigio Donnarumma e Lorenzo Insigne che fino a pochi giorni fa condividevano la maglia della Nazionale azzurra. Stasera saranno avversari, ma non basteranno 90 minuti per incrinare un rapporto d’amicizia solido