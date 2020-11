Gazzetta: Mertens a caccia di gol col Bologna

L’attaccante belga ha cambiato posizione in questa stagione e stenta ad adattarsi al ruolo di trequartista alle spalle di Osimhen voluto da Gattuso

Contro il Bologna potrebbe essere la partita del riscatto per Dries Mertens. Non che il belga abbia qualcosa da farsi perdonare, ma dopo anni in cui è stato il leader indiscusso dell’attacco del Napoli, in questo avvia di stagione stenta a farsi vedere.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Bologna di Mihajlovic potrebbe essere l’avversaria giusta per tornare in rete dal momento che Mertens non ha mai mancato l’appuntamento con il gol quando abbiamo incontrato i bolognesi, mettendo a segno 11 gol in altrettante sfide.

Tatticamente l’attaccante belga non ha gradito il cambio di modulo e la nuova posizione alle spalle di Osimhen

Nel 4-2-3-1, Mertens occupa la posizione del trequartista, interpretando il ruolo in maniera moderna, cioè di giocatore associativo, come Papu Gomez nell’Atalanta, per intenderci. Si tratta di un impegno inedito, mai prima di quest’anno il nazionale belga aveva operato in questa posizione.