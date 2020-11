Gazzetta: Bakayoko, tra Napoli e Chelsea un’intesa per l’acquisto a 18 milioni

Il Napoli ha intenzione di acquistare Bakayoko, ritenuto ormai una pedina fondamentale per il centrocampo azzurro. Tra il club e il Chelsea, proprietario del cartellino, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è un gentleman agreement per 18 milioni.

“Sul suo cartellino i club non hanno alcun accordo scritto, ma un gentleman agreement che prevede la possibilità per il club di De Laurentiis di riscattarne il cartellino per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Una operazione che potrà subire un’accelerata dopo che Gattuso avrà firmato il prolungamento del contratto fino al 2023. Perché non c’è dubbio che il tecnico calabrese stimi particolarmente la personalità e le caratteristiche come giocatore di Bakayoko”.