Dybala fa lo spot anti-Covid per il Piemonte, come Ibra (Ronaldo non era credibile)

Anche l’argentino si presta per il messaggio sociale, sul calco dell’operazione dello svedese per la Regione Lombardia

Non ha lo sguardo torvo di Ibrahimovic quando svetta sull’orizzonte di Milano per lanciare il suo messaggio anti-Covid (“voi non siete Zlatan, usate la mascherina”) per la Regione Lombardia. Paulo Dybala è più sobrio: anche lui ex-positivo, scelto dalla Regione Piemonte si presta come testimonial per la campagna di prevenzione sul calco (in piccolo) dell’operazione Ibra.

«Non sottovalutiamo questo virus. Questo virus si vince soltanto se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendovi voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo».

Date retta a uno che di #Mask se ne intende…😷 Ascoltate il consiglio di @PauDybala_JR. Il #Covid19 si vince facendo squadra 💪💎@regionepiemonte pic.twitter.com/W5yv3WSNTf — JuventusFC (@juventusfc) November 18, 2020

«Date retta a uno che di #Mask se ne intende…Ascoltate il consiglio di Paulo Dybala», rilancia la Juventus nel tweet che accompagna il video.

Ronaldo per levatura sarebbe stato più dirompente, ma evidentemente hanno pesato i suoi comportamenti durante la quarantena, quando scriveva sui social che “il tampone è una stronzata”. Sarebbe stato poco credibile.