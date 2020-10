Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 29 Ott 2020 alle ore 3:52 PDT

Anche la Roma è impegnata per cercare di frenare i contagi da Covid. La società ha una pagina dedicata, sul suo sito, a Roma Cares, onlus fondata nel 2014 per promuovere valori educativi e positivi nello sport, impegnata, da marzo in iniziative di solidarietà.

Grazie ad una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe sono stati già raccolti più di 500 mila euro utilizzati per acquistare ventilatori polmonari e posti letto in terapia intensiva. E poi donazioni di mascherine, gel igienizzante e guanti ad ospedali, case famiglia, parrocchie, Asl, Polizia locale e abitanti dei quartieri periferici e popolari della Capitale. E un’incitazione a tutti a collaborare per lottare insieme contro il virus.