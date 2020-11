De Zerbi: «Il Sassuolo è ancora al 60%, solo Messi salta l’uomo meglio di Boga»

Su Repubblica Paolo Condò intervista Roberto De Zerbi allenatore del Sassuolo

«Non ho problemi a dichiarare le mie ambizioni. Se il campionato scorso siamo arrivati ottavi, quest’anno vogliamo conquistare un posto in Europa. (…) I nostri giocatori sono stati scelti uno per uno, nessuno è qui per caso. Boga è arrivato che non sapeva relazionarsi né con i compagni né con la porta, ma quanto a capacità di saltare l’uomo io gli metto davanti Messi e poi… dovrei pensarci».

Non firmo nulla, nemmeno per il 4° posto. (…) Vuole la verità? Il Sassuolo è ancora al 60% delle sue potenzialità. Il ses-san-ta, ha capito bene».