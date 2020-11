“Dal Milan un salto di qualità mentale che il Napoli deve ancora effettuare”

Scrive il Corriere della Sera: “La squadra di Gattuso non vince in casa da due mesi: un dato che dice tanto. Insigne mai in partita”

Il Napoli e il salto di qualità mentale. Siamo tornati a dieci anni fa.

Scrive il Corriere della Sera a proposito della vittoria del Milan e dell’obiettivo scudetto:

Vincere al San Paolo, contro quella che a detta di tutti è una delle migliori squadre del torneo, per quanto incappata in una serata di troppe imprecisioni e con un Insigne mai in partita, è un messaggio forte e chiaro.

Il Diavolo ora non ha più paura di pensare in grande. Un salto di qualità mentale che il Napoli deve invece ancora effettuare. La squadra di Gattuso non vince in casa da due mesi: un dato che dice tanto.