CorSport: Osimhen, il ritorno a Napoli slitta di un giorno

L’attaccante ha dovuto sottoporsi al tampone per poter tornare in Italia. Avrebbe dovuto partire ieri, forse lo farà oggi

Il ritorno di Victor Osimhen a Napoli slitta di un giorno a causa del ritardo in un tampone. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Doveva partire ieri e invece forse potrebbe farlo in giornata, perché adesso, in questo mondo, è mica semplice salire su un aereo e lasciare un Paese per entrare in un altro? Per spostarsi, ovvio, c’è bisogno di sottoporsi al tampone molecolare, che ha bisogno (chiaramente) di essere processato. Osimhen ha provveduto ed intanto, nell’attesa, ha dovuto spostare il proprio viaggio”.