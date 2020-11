CorSport: Lotito scrive alla Uefa. Pronto a fare causa a Nyon e al laboratorio Synlab

Ieri il presidente biancoceleste ha scritto all’Uefa sostenendo che Leiva, Strakosha ed Immobile potevano essere utilizzati in Champions, ma l’autorità europea non ha risposto.

Il Corriere dello Sport scrive che ieri la Lazio ha scritto alla Uefa ribadendo la sua linea:

“Leiva e Strakosha totalmente negativi, Immobile positivo al genoma N (appartenente alla famiglia dei coronavirus ma non riconducibile al Covid) e, secondo quanto sostiene la Lazio, utilizzabile in Champions perché nel complesso asintomatico e non contagioso al tampone molecolare eseguito lunedì dalla Futura Diagnostica di Avellino”.

Secondo lo staff medico biancoceleste, i tre calciatori erano negativi anche prima della partita di campionato di Torino. Nessuna violazione al protocollo.

Dalla Uefa non è arrivata alcuna risposta, almeno in tempo utile per far partire i tre. E adesso Lotito si prepara alla battaglia legale.

“Vedremo se e come questo condizionerà le prossime mosse di Lotito, ancora più convinto di essere dalla parte della ragione e pronto ad ingaggiare l’ennesima battaglia, passando al contrattacco con un’azione legale nei confronti dell’Uefa e del laboratorio che esegue i controlli. Non esclude una causa, è il suo terreno di caccia preferito”.