Corsport: la rabbia di Ronaldo per la prestazione della Juventus, non ha festeggiato il gol

Il Corriere dello sport dedica un articolo alla rabbia di Cristiano Ronaldo per la prestazione della Juventus di ieri sera che ha battuto solo nel finale il Ferencvaros per 2-1. Il Corsport sottolinea che dopo il gol del pareggio Ronaldo non ha esultato.

“La rabbia di Ronaldo” questo è titolo: “Vuole di più dalla squadra, ieri si è sentito solo”.

Scrive il Corsport:

Ronaldo non ci sta. Lui, a perdere, non ci sta mai. Qualunque sia l’avversario, qualunque sia la competizione. Se in Champions, poi, nemmeno lontanamente lo può accarezzare l’idea di vivere una figuraccia con la sua squadra. Per oltre mezz’ora, la Juve proprio di figuraccia avrebbe dovuto parlare.

A far paura, questa volta, è anche la sua faccia. Perché la rete dell’1-1 non viene praticamente celebrata. Reazione rabbiosa, niente salto e nessun «Siiiu» d’ordinanza. Solo carica per sé e i compagni. Più che essere festeggiato, quel gol doveva servire per svegliare una Juve intorpidita, leggera di testa e molle di gambe, proprio quello che

se Ronaldo inizia a sentirsi solo anche contro il Ferencvaros, c’è qualcosa che non va. E quella faccia dopo il gol è normale che faccia paura.