Corsport: De Laurentiis amareggiato dalla sentenza ha rimpianto Hollywood

Ironizza il quotidiano sportivo scherzando sul fatto che se vi fosse stato uno scooter disponibile il presidente si sarebbe allontanato in tutta fretta da quella sentenza a suo parere ingiusta

Non ha fatto nessun commento personale, ma è chiaro che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sia rimasto male all’arrivo della sentenza della Corte d’Appello riguardo la gara con la Juve. Una sentenza che offende, scrive il Corriere dello Sport, e fa male perché insinua che vi sia un dolo premeditato nella decisione del Napoli di non partire per Torino

E magari, rileggendo le motivazioni d’una sentenza che spruzza acidità da ogni riga, gli è venuta la tentazione di rimpiangere Los Angeles, Hollywood e Angelina Jolie: ma stavolta non c’erano scooter in zona, altrimenti, va da sé, ci sarebbe salito di nuovo su, per allontanarsi da quelle sei pagine alle quali, soffocando la propria natura, Aurelio De Laurentiis ha risposto pubblicamente con un comunicato stampa privo di acidità e denso di rigore