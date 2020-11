Corsport: contro il Rijeka torna titolare Zielinski

Confermata la presenza di Zielinski, Maksimovic e Bakayoko, per gli altri si deve attendere l’allenamento di oggi. In porta ci sarà ancora Meret

Anche questa sera, come accaduto prima della sfida contro il Milan, il Napoli si chiuderà in ritiro in un albergo del centro città per ritrovarsi domani per la sfida contro il Rijeka.

Pronte forze fresche per affrontare l’impegno di Europa League, scrive il Corriere dello Sport, e spazio dal primo minuto a Zielinski. Dal principio anche Maksimovic e Bakayoko. Per il resto si attende la prossima sessione di allenamento.

Ancora indisponibili Hysaj e Rrahmani per covid e Osimhen dopo l’infortunio rimediato in Nazionale, anche Ospina continua ad allenarsi solo in palestra.