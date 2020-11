Corsport: contro il Bologna torna la coppia Fabian Ruiz-Bakayoko

Ben otto i cambi decisi da Gattuso per affrontare la formazione di Mihajlovic. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly e Hysaj a sinistra.

Otto cambi, secondo il Corriere dello Sport, quelli che presenterà oggi a Bologna Gattuso per la sua formazione.

Rivoluzione, anzi controrivoluzione totale

Torna Ospina tra i pali, mentre per la linea difensiva a quattro ci saranno Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly e infine Hysaj a sinistra.

Stravolto il centrocampo dove tornerà la gettonata coppia Fabian Ruiz Bakayoko.

In attacco Gattuso non vuole rinunciare a nessuna pedina importante e per questo scenderà in campo con Insigne, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen.