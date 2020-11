Corsera: È bello pensare a Diego che giuda il piede di Insigne, ma quel gol è pura logica

La realtà della gara contro la Roma parla di un Napoli in cui Gattuso ha ottenuto un mix vincente: aggressività offensiva e attenzione difensiva

Ci sta, scrive il Corriere della Sera oggi che in una sera come quella di ieri vi sia uno stretto intreccio tra il mito e la cronaca della partita. È chiaro che quando Insigne insacca alle spalle di Mirante quella punizione sotto la Curva A e il faccione di Diego venga la pelle d’oca a pensare che ci sia stato Maradona a guidare il suo piede

Ma il gol di Insigne, che ha aperto alla mezzora la partita più attesa alla ricerca di una possibile anti-Milan, è stato pura logica in una partita dominata dal Napoli e non giocata dalla Roma, che si era presentata imbattuta in campionato (almeno sul campo) da 16 partite.