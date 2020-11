Cormezz: il Napoli come l’Inter, deve reagire dopo la ramanzina di Gattuso

Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno prende ad esempio la reazione di carattere dimostrata dall’Inter di Conte che ieri ha battuto fuori casa il Sassuolo dopo la deludente prestazione contro il Real e soprattutto dopo che il tecnico si era fatto sentire.

Questa stessa reazione la si attende questa sera dal Napoli al San Paolo contro la Roma

Il paragone con il Napoli può servire per comprendere quanto la voce «alta» dell’allenatore – e Gattuso l’ha alzata – può essere fondamentale nello spogliatoio; quanto l’applicazione (quasi una religione del lavoro) può imprimere la svolta in una stagione iniziata con troppi up and down