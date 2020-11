Come funziona una conversazione tra arbitro e VAR? Lo svela l’UEFA

L’ente europeo del calcio lancia una serie sui direttori di gara, “Man in the middle”. L’anticipazione del primo episodio è una conversazione tra Skomina e Irrati

Una serie tutta incentrata sugli arbitri: è l’iniziativa dell’UEFA per rendere più comprensibili meccanismi e comunicazioni che ci sono dietro una decisione adottata. Si chiama “Man in the middle” e per lanciarla sui social l’ente ha scelto un video in cui si sente conversare l’arbitro sloveno Damir Skomina e il VAR Massimiliano Irrati durante la sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Manchester United dell’anno scorso.

“Damir, ti consiglio una on-field review. Voglio farti vedere il tocco col VAR, ok? Poi decidi” gli dice Irrati dopo un tocco di mano in area. Skomina si avvicina al monitor, guarda le immagini e risponde così al collega in perfetto italiano: “Massi, per me è calcio di rigore“. Irrati gli fa eco: “Sono d’accordo, ti farò vedere che è in area“. Dopo un ulteriore controllo, Skomina indica il dischetto.

📺 𝐌𝐚𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐢𝐝𝐝𝐥𝐞, a brand new https://t.co/AmDdmbC7vF series debuts today! Enjoy an unprecedented look into the lives of #UCL referees 👇👇👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 16, 2020