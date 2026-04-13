Ha provato a ricucire i rapporti con Milan e Juventus facendo sapere che la sua «è stata una iniziativa a favore del calcio». A difesa dell’autonomia del calcio dalla politica

Marotta vuole intestarsi l’operazione Malagò (Ordine)

Oggi, come scritto anche da Repubblica, la Serie A ufficializzerà a maggioranza che il proprio candidato alla presidenza della Federcalcio è l’ex numero uno del Coni Giovanni Malagò. Si aggiungerà anche il Torino di Cairo al già consistente (14 club) elenco. Franco Ordine torna sull’irritazione che la raccolta di firme promossa da Marotta ha provocato in Milan e Juventus che hanno chiesto la disponibilità a Galliani. Galliani ha detto no (almeno in questo stato di cose, poi si vedrà) e allora l’uomo della Serie A per il post Gravina è Malagò.

Scrive Franco Ordine sul Giornale:

Il tentativo di Juve e Milan di sbarrare la strada al presidente dell’Inter Marotta sceso in campo per intestarsi l’operazione (Malagò) chiamando in causa la prestigiosa figura di Adriano Galliani è stato “stoppato” dallo stesso ex braccio destro di Silvio Berlusconi che si è dichiarato indisponibile. Marotta ha provato a ricucire i rapporti con gli altri club facendo sapere che la sua «è stata una iniziativa a favore del calcio». Meglio ancora: a difesa dell’autonomia del settore che teme il tentativo della politica di puntare su un candidato diverso, estraneo alla vecchia governance come ripetuto anche dallo stesso Salvini, per procedere alle riforme di cui ha un disperato bisogno il calcio italiano.