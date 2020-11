Caso arbitri, Gazzetta: stop anche per Piccinini e Maresca

Rizzoli a Sky «Preferisco ammettere un errore e fare chiarezza». I due potrebbero rientrare per la fine dell’anno e passando per la serie B

Parte con un’ammissione di colpa l’intervento di ieri sera a Sky del designatore degli arbitri Nicola Rizzoli, che sull’evidente atterramento di Perisic ad opera di Balogh non visto da Piccinini e non segnalato dal Var Maresca, conferma

«C’è un rigore da punire, il Var deve andare alla ricerca delle situazioni oggettive e qui di oggettivo c’è la dinamica e il braccio al di sopra delle spalle. C’erano le condizioni per intervenire. Preferisco ammettere un errore e fare chiarezza»

Anche per Piccinini e Maresca, secondo la Gazzetta dello Sport, si preannuncia dunque uno stop come avvenuto per Giacomelli dopo Milan-Roma.

i due arbitri potrebbero tornare in campo ragionevolmente per la fine dell’anno. E, dopo la riunificazione tra i fischietti di A e B, non è escluso che il rientro possa passare dal campionato cadetto.