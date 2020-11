Campania, 3.771 positivi ma il tasso scende al 15,1%

Quasi 25 mila tamponi processati, ma crescono i sintomatici (557). Ancora 35 deceduti, con 725 guariti. Il tasso di positività è sotto la media nazionale

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso i dati relativi a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 3.771, di cui 3.214 asintomatici e 557 con sintomi, (questo è l’unico dato che continua a salire) su 24.948 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 15,1%, mentre resta molto alto in Piemonte (26,8%) e in Lombardia (20,8%). I deceduti in Campania sono 35, in cui si conteggiano anche alcune morti dall’inizio del mese, mentre i guariti aumentano di 725 unità.

La situazione posti letto: occupati 195 posti su 656 disponibili in terapia intensiva; occupati 2.224 posti su 3.160 disponibili nei ricoveri ordinari.

A livello nazionale i nuovi casi sono 33.979 a fronte di 195.275 tamponi (tasso di positività al 17,4%). I morti di oggi sono 546, mentre i guariti sono 9.376. Aumentano le terapie intensive (+116) e i ricoveri (+649).