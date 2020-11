Calcagno (assocalciatori): «Difficile tagliare gli stipendi allo stesso modo»

A Radio Anch’io lo Sport è intervenuto il presidente dell’assocalciatori (Aic) Umberto Calcagno. A proposito del taglio degli stipendi, ha dichiarato:

Abbiamo riunito tutti ad inizio pandemia e abbiamo chiarito che è difficile fare un piano unico per tagliare allo stesso modo gli stipendi. Sappiamo bene che ci sono differenze tra le varie società e anche all’interno della stessa squadra per i diversi giocatori. Ci sono basi differenti e casi diversi. Noi abbiamo dato il nostro supporto, ma il buon senso ha avuto la meglio in passato.