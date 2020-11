Cacciari: «Maradona è stato un capopopolo ed è morto in modo tragico come Che Guevara»

A Repubblica: «Questo lo rende immortale. Senza Napoli non sarebbe stato Maradona. Impossibile tifare contro di lui, lo dico da milanista»

Massimo Cacciari su Repubblica accosta le figure di Maradona e Fidel Castro, morti entrambi il 25 novembre, inserendole in una dimensione mitologica, fuori dal tempo. Maradona come Fidel sono diventati un mito grazie anche alle loro vite non sempre corrette e i mille errori che hanno contribuito ad alimentare il mito perché è proprio nell’imperfezione dell’umanità che si crea

«Nessuno sportivo ha avuto un potere così grande e una grandezza così ingovernabile. Forse solo Muhammad Ali, e come lui Maradona ha vissuto un decadimento fisico che è parso determinato dal destino. Pelé no, lui è un eroe borghese, un calciatore grande e basta. Maradona è stato un capopopolo. Ed è morto in modo tragico, come Che Guevara. Questo lo rende immortale. Non importa se la morte sia stata decisa in qualche modo dai suoi eccessi. Da eroe è stato vinto da un fulmine divino».

Ma Maradona non può essere separato da Napoli, perché è qui che Diego è diventato mito

«Ha segnato Napoli, e ha dato il via, allora, a un periodo di grandi speranze. C’erano fermenti culturali in città che crescevano di pari passo. Diego senza Napoli non sarebbe stato Maradona, nel bene e nel male. Altrove non sarebbe diventato ciò che è stato».

Cacciari porta proprio ad esempio la tanto discussa partita dei Mondiali dell’86 come quella che consacrò il mito di Maradona svelandone i due aspetti di furbizia e irraggiungibilità.

Da tifoso del Milan però ammette

«Sono stati anni indimenticabili. C’era tanta suggestione nel dualismo tra Maradona e Van Basten, tra la follia sudamericana e il calcio cartesiano di Sacchi. Maradona era il bello, era impossibile tifargli contro. Era stupendo. Ed era stupendo quel calcio».