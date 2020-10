Verratti: “I contagi mi preoccupano, ma bisogna andare avanti. Noi calciatori siamo fortunati”

“Dobbiamo essere tutti responsabili e comportarci nel migliore dei modi. In questo momento non mi passa per la testa di lasciare il PSG, sto benissimo lì e poi in futuro si vedrà”.

Marco Verratti, centrocampista del Psg e della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano.

“E’ un momento complicato un po’ per tutti, per noi calciatori ma anche per qualsiasi persona al mondo. Noi siamo fortunati, veniamo controllati spesso e riusciamo a capire subito quando c’è un problema. E’ un periodo difficile ma bisogna andare avanti, dobbiamo dare un sorriso alla gente che non può venire allo stadio”.

Sull’Italia:

“Dopo la gara contro la Svezia anche grazie al ct Mancini è tornato l’entusiasmo in tutti noi, è stata una batosta che abbiamo preso tutti insieme e il mister è stato bravo a farci ripartire. Siamo vicini alla Francia, loro vengono da un Mondiale vinto e hanno una grandissima consapevolezza in più ma noi negli ultimi due anni siamo tornati ad essere credibili. Dobbiamo andare avanti su questa strada, con umiltà e coraggio”.

Sull’aumento dei contagi:

“Sicuramente sono preoccupato, come tutti noi in questo periodo. I contagi stanno continuando ad aumentare, soprattutto in Francia, e bisogna fare attenzione. Spero che nelle prossime settimane la situazione possa migliorare. E’ un periodo difficile, dobbiamo essere tutti responsabili e comportarci nel migliore dei modi”.

Sul suo futuro:

“A me la cosa che piace di più è giocare a calcio e farlo per una squadra che gioca per grandi obiettivi, in questi 8 anni ho sempre giocato con grandi campioni e in questo momento non mi passa per la testa di lasciare il PSG, sto benissimo lì e poi in futuro si vedrà”.