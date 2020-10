Var in Premier, polemica infinita: il gol annullato al Liverpool per un centimetro “non è calcio”

Virgil van Dijk abbattuto in area da Pickford (si teme addirittura la stagione finita per il difensore), con la Var che interviene a fischiare il precedente fuorigioco. Richarlison espulso. Ma soprattutto il gol del 3-2 di Sadio Mane annullata per qualche millimetro dalla Var. In Premier ogni weekend è un’occasione per riaccendere la polemica sull’utilizzo della tecnologia. E il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton ha regalato una casistica perfetta, per qualità e quantità.

Liverpool confirm van Dijk to have surgery on serious knee injury which will sideline him for several months.

Club will wait for surgery before putting time on his recovery, so haven’t yet ruled out a return this season.

Injury thought to be most serious grade 3 ACL tear#LFC

— David Maddock (@MaddockMirror) October 18, 2020