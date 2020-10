«Un positivo in campo non crea un contagio massivo. I calciatori devono stare attenti fuori»

Il Giornale intervista Carlo Tranquilli, medico sportivo ed ex direttore sanitario dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. Il tema è quello dei contagi in aumento nel mondo dello sport. Secondo lui nella vita quotidiana degli atleti si nascondono molte criticità.

«Non parlerei di scarsa attenzione, ma sicuramente di mancata abitudine a gestire i contatti esterni in maniera sicura. Familiari, amici e colleghi possono essere tutti una fonte di pericolo, portano a una promiscuità rischiosa che rende inutili i protocolli adottati per ridurre al massimo il rischio durante le prestazioni sportive. Non ci si può chiudere in convento per mesi e mesi come ha fatto l’Nba, quello non è uno schema applicabile a tutti, però serve attenzione perché il virus ha ripreso a circolare, ci sono molte più possibilità d’infezione anche se poi gli atleti sono forti fisicamente e spesso sono asintomatici o hanno sintomi lievi».