Tuttosport: risoluzione Juve-Sarri, manca solo l’accordo sui tempi dei pagamenti

Si continua a lavorare per trovare un’intesa, anche perché il tecnico toscano ha fretta di tornare ad allenare

La Juve e Maurizio Sarri hanno di nuovo un obiettivo comune, risolvere il contratto che lega ancora il tecnico toscano ai bianconeri dopo l’esonero. Secondo quanto riporta Tuttosport, anche ieri c’è stato un nuovo aggiornamento tra le parti che continuano a trattare.

Non manca molto alla separazione definitiva della Juventus da Sarri. C’è un accordo di massima sui soldi: i bianconeri riconosceranno tutte le mensilità di questa stagione al tecnico in cambio di una rinuncia alla penale da un paio di milioni legata al mancato rinnovo per la stagione 2021-22