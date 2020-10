Tebas sulla crescita della Liga: «Ronaldo è andato via due anni fa ma non ce ne siamo accorti»

Il numero uno della Liga spagnola Tebas ha parlato ieri al Festival dello Sport 2020 organizzato dalla Gazzetta, raccontando la crescita esponenziale del calcio spagnolo che negli ultimi anni si è allargato a nuove platee di pubblico lanciandosi all’inseguimento della Premier

«vogliamo battere la Premier. Abbiamo sedi della Liga ovunque nel mondo, centinaia di persone che lavorano con noi. E’ importante essere presenti nei Paesi più popolati e ricchi per far promozione, per cercare di espanderci, per trovare sponsor locali che ci facciano crescere a livello economico. In 7 anni abbiamo moltiplicato i valori della Liga»