Sky: Juve-Napoli, in dubbio le interviste prepartita dei tesserati bianconeri

In un primo momento, nonostante l’assenza del Napoli all’Allianz, le interviste erano state confermate, adesso pare ci sia un ripensamento

Secondo quanto riferisce l’inviato di Sky Sport Alessandro Alciato, le interviste ai tesserati bianconeri previste prima della partita Juventus-Napoli di stasera sono in dubbio. Ricordiamo che all’Allianz si presenterà solo la Juve, essendo il Napoli impossibilitato a partire per Torino visto l’obbligo di non muoversi dalla città stabilito dall’Asl. In un primo momento le interviste erano state confermate, nonostante l’assenza della squadra di Gattuso. Ora pare ci sia stato un cambiamento.