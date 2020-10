Serie A, tre squadre su Llorente: lo spagnolo ci pensa

Lo riferisce Alfredo Pedullà con un tweet: inizialmente ci aveva provato lo Spezia, resta defilato il Benevento e ci sono altre due squadre sullo spagnolo

Fernando Llorente è in uscita dal Napoli, dove non ha lo spazio che vuole, specialmente dopo l’arrivo di Osimhen e la mancata cessione (per il momento) di Milik.

Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, lo spagnolo starebbe valutando alcune soluzioni italiane: Bologna e Sampdoria hanno avuto i primi contatti con lui, mentre più difficile la soluzione Benevento.

