Alla Domenica sportiva: “per lui un contratto di cinque anni a 3,5 milioni netti. Il polacco ha detto no. Il napoli lo lascia in tribuna e gli farà causa”

Se Milik rifiuta la Fiorentina, il Napoli lo porta in Tribunale .

Alla Domenica sportiva si parla anche di calciomercato. Ciro Venerato dice che per l’avvocato Grassani potrebbe esserci lavoro in settimana.

Perché la Fiorentina di fatto ha acquistato Milik dal Napoli e assicura al polacco un contratto di cinque anni a 3,5 milioni netti l’anno.

Il polacco ha però rifiutato il trasferimento. E allora il Napoli potrebbe rivalersi in sede civile per i diritti d’immagine danneggiati da Milik. Ovviamente Milik resterebbe in tribuna.