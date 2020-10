Sconcerti: l’Inter è la squadra che soffre di più il ritmo del calcio nel tempo del virus

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive dell’Inter. La definisce lenta e senza “i presupposti perché sia più veloce”. E’ la squadra che più risente del calcio ai tempi del Covid, scrive.

“Per struttura e qualità media, l’Inter è forse la squadra che soffre di più il ritmo del calcio nel tempo del virus. Un calcio soffocato, responsabile, quasi accademico, felpato. L’Inter avrebbe bisogno di guerre che non trova sul campo. Il suo limite è adeguarsi a questo calcio. È questo che sta mettendo in difficoltà Conte, la sua diversità agonistica lo ha portato improvvisamente fuori dal tempo. Senza pubblico, preoccupato dai giocatori contagiati che cadono ormai come le foglie, destinato ad andare avanti per un fine quasi morale che lo prescinde, il calcio sta finendo per accomodare il campo alle sue esigenze.

È come al tempo della neve, con il pallone che non fa rumore e tutto finisce per essere attutito. Lenta la vita, lento anche il gioco”.