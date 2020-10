Sconcerti: “El Shaarawy più attaccante di Insigne”

Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera che commenta la prova dell’Italia ha parlato delle magnifiche meraviglie di Mancini, ma soprattutto della prestazione di El Shaarawy

La partita non aveva storia in sé, ma è stata interessante per gli spunti che hanno portato quel poco a realizzarsi. Il primo appartiene quasi alla propaganda. Mancini spinge sulla propria diversità, si stacca dal calcio offensivo di oggi e va oltre, in uno squilibrio che lo mantiene al centro dello stupore. L’Italia gioca con tre difensori, di cui uno è Biraghi; più due registi, Locatelli e Cristante; chiude il campo con cinque giocatori offensivi: Bonaventura, Lazzari, Berardi, Caputo ed El Shaarawy. Non è una rivoluzione, è un azzardo che ci si può permettere contro la Moldova, ma conferma sia la diversità del conduttore, sia la buona qualità delle scelte. La più evidente è la fiducia restituita ad El Shaarawy, tornato in forma quasi elettrica nonostante la lunga inattività cinese. È diverso da Insigne, è più attaccante. Scambiando uno con l’altro durante una gara europea, si cambia gioco in un momento