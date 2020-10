Sassuolo, Haraslin positivo al coronavirus: salta il Napoli

Il tampone del giocatore slovacco ha dato esito positivo e per questo non sarà a disposizione di De Zerbi per la partita di domenica prossima

Il Sassuolo ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che Lukas Haraslin è risultato positivo al coronavirus. Dovendo osservare dieci giorni di isolamento, il giocatore sarà sicuramente assente per la sfida col Napoli. Di seguito il comunicato.

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Lukas Haraslin. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza.