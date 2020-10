Ronaldo si fa beffe delle leggi: non mi faccio ostacolare da ciò che non si può fare

Su Instagram non chiede scusa, anzi. Si fa ritrarre in piscina con gli addominali bene in vista, come a dire “me ne frego delle regole”

“Non lasciare che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare”. Che scritta a posteriori sembra una dichiarazioni d’intenti. Il motto che Ronaldo pubblica sui social a corredo di una foto nella quale si mostra con tutti i suoi muscoli ipertrofici a bordo piscina è esemplare: Ronaldo non s’è fatto ostacolare da ciò che non poteva fare, ha lasciato la bolla della Juventus, è volato in Portogallo, e da positivo al Covid è tornato indietro. Per lui le regole sono un “ostacolo”.

Visualizza questo post su Instagram “Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer”😉 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 16 Ott 2020 alle ore 3:58 PDT

Brillante anche l’operazione simpatia: sul suo caso si sono espressi un ministro, il presidente della Juvem la stampa italiana e quella straniera con termini durissimi, e lui che fa? I selfie a bordo vasca, con addominali in bella vista. Sorridente. La beata quarantena di Ronaldo. Completa di messaggio trasversale: io delle regole me ne frego.