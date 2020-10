Roberto Insigne: «Cosa ho detto a Lorenzo? Una cosa in napoletano che riguarda mamma»

A Dazn: «Avevo paure di fare male a Lorenzo in qualche contrasto, lui è più piccolino. Giocare contro mio fratello e contro il Napoli è stato incredibile

A Dazn la battuta di Roberto Insigne sul gol del fratello Lorenzo e sulla mamma.

Roberto Insigne: «Lorenzo ha fatto un gol bellissimo, difficile essendo lui destro. Sono contento che abbiamo segnato tutti e due, dispiace per il risultato. Gli ho detto una cosa in napoletano, riferito anche a nostra madre quindi ti lascio immaginare. Il gol mio? Chiedimelo domani, avrò avuto tempo di realizzare».

«Mi piace essere libero, mi piace spaziare, partire largo, prendere palla e puntare, ma adesso sono più vicino alla porta».

«È stata una giornata in cui la partita non cominciava mai. Facevo di tutto per non pensarci. Giocare contro mio fratello e contro il Napoli».

«Avevo paure di fare male a Lorenzo in qualche contrasto, lui è più piccolino. Il più forte è il fratello Antonio? Glielo lasciamo credere».