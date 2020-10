Rischio lockdown per Milano e Napoli, Speranza promette un focus sulle due città

Dopo le parole di Walter Ricciardi, che ha invocato un lockdown per Milano e Napoli, i due rispettivi sindaci hanno scritto al ministro della Salute Roberto Speranza per chiedergli dei chiarimenti. Speranza ha risposto dichiarando che il sistema di monitoraggio «segnala una tendenza netta che richiede la

massima attenzione di ogni livello istituzionale».

Speranza promette un focus sulle due città.

Il sindaco de Magistris ha affrontato la questione ieri, ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1:

«Credo che, senza un immediato rallentamento della curva esponenziale, il lockdown sia questione di giorni, non so quanti. Dipende da quello che ci dicono le strutture tecniche, il sindaco non è un virologo, almeno non io e nemmeno Sala».