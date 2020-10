Repubblica: Insigne vorrebbe essere in panchina già domani contro il Sassuolo

C’è ottimismo per il recupero di Lorenzo Insigne dopo che gli esami di ieri hanno evidenziato solo una lieve contrattura alla coscia sinistra. Le condizioni del capitano del Napoli saranno valutate già oggi, nel corso della rifinitura prima del match contro il Sassuolo, in programma domani pomeriggio alle 18 al San Paolo.

Secondo quanto riporta Repubblica, la voglia di tornare subito in campo e giocare è tanta

Insigne vorrebbe strappare in extremis addirittura la convocazione e magari accomodarsi in panchina, ma tutto dipenderà dalle sensazioni che proverà nel corso dell’allenamento. L’orientamento del Napoli è quello di non forzare per evitare di perdere un protagonista assoluto per molto più tempo. Se Insigne dovesse dare forfait domani al San Paolo, proverebbe essere a disposizione per la trasferta di Europa League già contro il Rijeka, il 5 novembre.