Repubblica: il Napoli aveva anche organizzato i tamponi da fare a Torino

Ieri il club ha presentato una memoria difensiva contenente le comunicazioni con l’Asl, quelle con l’hotel scelto a Torino e anche la prenotazione dei test per la domenica mattina presso un laboratorio di Torino

Oggi è atteso il verdetto del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli. Repubblica-Napoli scrive che ieri il club di De Laurentiis ha presentato una memoria difensiva da cui emerge nettamente che la squadra aveva tutto pronto per volare a Torino. Nell’incartamento sono inserite le comunicazioni dell’Asl, ma anche gli scambi con l’hotel scelto a Torino per il ritiro e la prenotazione dei tamponi per la domenica mattina. Era tutto pronto per giocare la partita, insomma.

“Il Napoli ha presentato ieri la sua memoria difensiva con le quattro comunicazioni ricevute tra sabato 3 ottobre e domenica 4 da parte dell’autorità sanitaria locale e quella della Regione. Nel dossier ci sono anche le comunicazioni tra il team manager azzurro e l’hotel scelto per il ritiro a Torino ma anche i tamponi organizzati per domenica mattina da tutto il gruppo squadra presso un laboratorio nel capoluogo piemontese. Elementi, secondo la linea del Napoli, inequivocabili sulla voglia di affrontare comunque la trasferta dello Stadium e affrontare sul campo da gioco la Juventus”.