Repubblica: gli stadi tornano a porte chiuse, addio ai mille raccomandati

Repubblica, come altri quotidiani, fa il punto sul decreto della presidenza del consiglio dei ministri, decreto che dovrebbe essere ufficializzato oggi. Polemiche per la chiusura di bar e ristoranti alle 18 (osteggiata dalle Regioni), ma Repubblica si sofferma anche sullo sport. Sugli stadi che dovrebbero tornare a porte chiuse: addio ai mille raccomandati.

Il premier Conte salva gli sport professionistici, di squadra e individuali, e vuole sospendere gli eventi e le competizioni sportive «di ogni ordine e disciplina» svolti nei luoghi pubblici e privati. Vietati segnatamente gli sport dilettantistici di contatto. Per gli incontri di calcio e le altre manifestazioni agonistiche tornano le porte chiuse totali.

Si va verso la sospensione delle attività nelle palestre e nelle piscine, nei centri benessere e in quelli termali. Diverse Regioni, tuttavia, hanno espresso dubbi anche su questo provvedimento. Non sarà toccata per ora l’attività sportiva di base e quella motoria svolte nei centri e nei circoli sportivi. Ancora aperte le aree giochi per i bambini, ma chiudono i parchi tematici e di divertimento.