Repubblica: Gattuso ha parlato chiaro: “Niente alibi”

Il tecnico non vuole che la sentenza per Juve-Napoli e le assenze condizionino la sfida di oggi contro l’Atalanta

Sono state due settimane difficili per gli azzurri, alle prese con la quarantena per il covid, gli infortuni e la penalizzazione per Juve-Napoli. Dopo la prima sentenza che assegna la sconfitta per 3-0 a tavolino per il Napoli, il rischio è quello di lasciarsi de concentrare dalla situazione e scendere in campo oggi contro l’Atalanta rischiando una nuova sconfitta.

Una guerra dunque per Gattuso che si è trovato a fare i conti, come riporta Repubblica

con tre emergenze: con una formazione da inventare, il pericolo di un calo di tensione dopo la tempesta dei giorni scorsi e la lunga parentesi senza impegni agonistici. Ma l’allenatore azzurro è un combattente e alla vigilia ha parlato chiaro ai suoi calciatori, spiegando a tutti che il Napoli non dovrà piangersi addosso, nè andare alla ricerca di alibi