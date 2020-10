Repubblica: furia De Laurentiis su Milik, da lì nasce il malessere nei confronti della Juventus

Il polacco è rimasto a Napoli, a libro paga del club che ha perso 20 milioni. Andrà sempre in tribuna e il Napoli lo porterà in tribunale

Il mercato si è concluso ieri sera e Arek Milik non è andato via. Il polacco è rimasto al Napoli, e ci rimarrà da separato in casa almeno fino a gennaio. L’ultima offerta rifiutata è stata quella della Fiorentina. Cosa che ha fatto infuriare De Laurentiis. Repubblica Napoli scrive che al presidente non è piaciuto l’atteggiamento della Juventus nella questione di mercato riguardante Milik e che questo ha avuto ripercussioni anche su Juve-Napoli.

“E così ha detto no ai viola materializzando per il Napoli una perdita di almeno 20 milioni, circostanza che ha fatto infuriare il presidente De Laurentiis. Il numero uno azzurro non ha gradito l’atteggiamento della Juventus sul suo giocatore e probabilmente è stata questa mossa l’origine del malessere nei confronti del club bianconero, sfociato poi nel diniego netto all’ipotesi di rinviare la partita di domenica”.

Milik ha raggiunto la Nazionale polacca e fino a gennaio farà vita separata rispetto ai compagni.

“Il Napoli non lo inserirà nella lista definitiva dei 25 per il campionato e quindi per lui l’orizzonte è quello della tribuna con la minaccia di una causa per lesione dei diritti d’immagine, dopo l’ammutinamento del 5 novembre, che adesso è davvero concreta. Se ne riparlerà alla riapertura del mercato, ma De Laurentiis non esclude il pugno duro. Milik potrebbe perdere tutta la stagione proprio alla vigilia del campionato europeo”.