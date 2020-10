Rapina nella villa di Luca Toni: l’ex giocatore è stato anche aggredito

Il racconto del Corriere della Sera: in casa erano presenti anche i figli piccoli dell’ex giocatore, che però non sono stati toccati

Una rapina messa a segno dopo giorni di studio, perché i ladri sapevano bene dove e come muoversi, nella villa di Luca Toni a Montale, frazione di Castelnuovo Rangone in provincia di Modena. L’ex giocatore, secondo il racconto del Corriere della Sera, è stato aggredito mentre era in casa con i figli.

A volto coperto e armati di pistola, i criminali si sono fatti consegnare gli oggetti di valore e hanno aggredito Toni. Una volta conclusa l’operazione, i malviventi sono scappati in auto.