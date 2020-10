Probabile formazione Napoli-Sassuolo, potrebbe tornare titolare Zielinski

L’unica altra incertezza riguarda il portiere. Secondo la Gazzetta Gattuso potrebbe confermare Ospina tra i pali

Il Napoli è pronto alla battaglia contro il Sassuolo in programma domani sera al San Paolo. Gattuso non ha intenzione di lasciare punti agli avversari e proprio per questo si prepara a scendere in campo con la formazione tipo.

Nessun dubbio sul reparto offensivo sia per Corriere dello Sport che per la Gazzetta, saranno di scena Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen.

Anche in difesa intoccabili Koulibaly e Manolas centrali con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce.

Sono il centrocampo e la porta e lasciare qualche dubbio. Per quanto riguarda il portiere si ripropone l’oramai consueto dilemma su chi sarà titolare tra Ospina e Meret. La logica del turnover prevederebbe che tra i pali ci fosse il giovane friulano, ma secondo la Gazzetta dello Sport, Gattuso potrebbe confermare Ospina.

A centrocampo invece se la giocano Zielinski e Bakayoko con il francese favorito secondo il Corriere dello Sport