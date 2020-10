Platini ancora contro il VAR: “Non fa parte della nostra filosofia e non risolve tutto”

Michel Platini, ex giocatore della Juventus ed ex presidente dell’UEFA, è stato intervistato durante il Festival dello Sport.

Sul VAR sono negativo perché non fa parte della nostra filosofia di gioco e dell’errore. Ha aiutato a correggere qualcosa, ma non ha risolto tutti i problemi. Se si parla solo di linee, quindi gol e fuorigioco, va bene perché sono cose complicate da vedere per gli arbitri, ma per il resto non ce n’è bisogno: il compito dell’arbitro è vedere i falli. Intanto però non si tornerà indietro adesso.

Se fossi stato alla FIFA avrei fatto di tutto per mostrare che era uno sbaglio. La mia scelta fu per gli arbitri di porta per dimostrare che era una cosa difficile da vedere. L’idea era quello di aggiungere gente umana in un calcio umano, altri hanno pensato di metterci un monitor.

La mia squalifica è una grande ingiustizia e vincerò. Se non mi vogliono, non mi votano ma non dicano che sono un corruttore. Questo non lo perdonerò.