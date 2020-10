Pippo Baudo: “Non è giusto che la Juve vinca a tavolino, non è nello stile Juventus”

All’Adnkronos: “Il Napoli ha fatto opposizione, e spero che venga accettata. Perché vincere così non va bene, non fa contenti”

“Non sottoscrivo affatto questa vittoria, non mi piace. Le vittorie vanno conquistate sul campo di gioco e giocando. Non è giusto che la Juve vinca a tavolino, non è nello stile Juventus“.