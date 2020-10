Il club olandese ha comunicato la positività di sei calciatori (di cui due della formazione Primavera e quattro della prima squadra). Il match per il momento non è a rischio

Il Covid-19 colpisce anche l’AZ, avversaria del Napoli in Europa League. Il club olandese ha infatti comunicato la positività di sei calciatori (di cui due della formazione Primavera e quattro della prima squadra) e tre dipendenti. La società per privacy non ha rivelato i nomi. Le persone in questione sono già in isolamento.

C’è ovviamente grande apprensione dal momento che la formazione olandese dovrebbe incontrare il Napoli giovedì alle 18.55 nella gara d’esordio del girone F di Europa League. Ma la sfida non è al momento a rischio dal momento che le le norme Uefa prevedono la presenza di almeno 13 giocatori (di cui due portieri) per la regolare disputa del match.

Nelle prossime ore i calciatori dell’AZ saranno comunque sottoposti a nuovi accertamenti Il comunicato del club olandese “Venerdì scorso sono state rilevate nove infezioni da coronavirus, che riguardano tre dipendenti e sei giocatori. Le persone in questione sono andate in isolamento venerdì pomeriggio. I contagi sono tra due giocatori della Young AZ e quattro della selezione A. Per motivi di privacy, il club non rivela i nomi”