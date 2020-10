Napoli, report allenamento: terapie per Insigne, lavoro in palestra per Luperto

Il Napoli ha pubblicato sul suo sito Internet il report dell’allenamento di questa mattina presso il Training Center di Castel Volturno. Lorenzo Insigne, infortunatosi contro il Genoa nell’ultima giornata di campionato, si è sottoposto ancora a terapia. Per Luperto solo lavoro in palestra.

“Gli azzurri prepareranno il match contro la Juventus a Torino per la terza giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. Allenamento sul campo 1 per la squadra che ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passaggio e partitina a campo ridotto. Terapie per Insigne. Lavoro in palestra per Luperto”.